موعد فتح تنسيق رياض الأطفال 2025.. والتعليم: العالم الحالي ينتهي بعد 3 أيام

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، ينص على استمرار الدراسة لمرحلة رياض الأطفال حتى يوم 21 مايو 2025، وذلك بما يتماشى مع الخريطة الزمنية المعتمدة والتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الأساسي.

موعد انتهاء الدراسة لرياض الأطفال

وأكدت الوزارة أن استمرار الدراسة حتى 21 مايو يأتي في إطار تنفيذ المنهج الجديد المطور لرياض الأطفال، مع الالتزام الكامل بخطة توزيع الدروس على الفترات الزمنية المقررة ضمن البرنامج الدراسي المخصص لتلك المرحلة.

فتح باب تنسيق رياض الأطفال 2025

وفيما يتعلق بتنسيق القبول برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تبدأ في الأول من يونيو 2025 وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه، مشيرة إلى أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل حاليًا على الإعداد للكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المقبولين في المدارس الرسمية والحكومية، على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر أغسطس 2025.

توجيهات بشأن أعمال الكنترول والتصحيح

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها الموجه إلى المديريات على عدم تكليف معلمات رياض الأطفال بأي مهام تتعلق بأعمال التصحيح أو الكنترول داخل المدارس، وذلك لضمان تفرغهن لمهامهن الأساسية المرتبطة بالتدريس والتعامل التربوي مع الأطفال في هذه المرحلة التأسيسية المهمة.

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