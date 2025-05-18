أكاديمية المعلمين: تيسيرات جديدة للمعلمين المساعدين.. قبول بدائل ICDL لعام 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين قبول عدد من شهادات مهارات الحاسب الآلي كبدائل مؤقتة لشهادة ICDL، وذلك للعام الحالي فقط 2025.

قرار لتسهيل حصول المعلمين على شهادة الصلاحية

أرسلت الأكاديمية خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، أشارت فيه إلى أنه بناءً على كتابها السابق رقم 182 بتاريخ 26 يناير 2025، والمتعلق بمنح المعلمين المساعدين شهادة الصلاحية للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، فقد تم اعتماد رأي اللجنة الفنية المختصة بفحص الشهادات البديلة لشهادة ICDL.

شهادات مقبولة ضمن الفترة الانتقالية

وتضمنت القائمة المقبولة من الشهادات ما يلي:

IC3

NEW ICDL

ICDL Digital Employee

ICDL Base

ICDL Basic Skills

وأكدت الأكاديمية أن هذه الشهادات سيتم قبولها كبدائل مؤقتة لشهادة ICDL خلال عام 2025 فقط، وذلك ضمن مساعيها لحل المشكلات التي واجهها عدد من المعلمين المساعدين بشأن استيفاء شروط التعيين.

توجيهات للمديريات التعليمية

ودعت الأكاديمية في خطابها إلى توجيه المختصين بالمديريات التعليمية إلى قبول أي من الشهادات المذكورة ضمن المستندات المطلوبة في ملف المعلم المساعد المتقدم للحصول على شهادة الصلاحية، مشددة على أن هذا الإجراء يطبق خلال العام الحالي فقط، وفقًا لما ورد في التعليمات السابقة الصادرة عن الأكاديمية.

اقرأ أيضاً:

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات

مواعيد مقابلات المرشحين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح