"أولياء أمور مصر" يطالب بتوفير مراوح داخل لجان الثانوية العامة لمواجهة الحرارة

كتب- أحمد الجندي:

طالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم بسرعة مراجعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الصيف.

وشددت "الحزاوي"، في بيان، على أهمية توفير مراوح داخل اللجان، لتخفيف تأثير الحرارة على الطلاب، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور تساءلوا عن إمكانية السماح باصطحاب مراوح شخصية تعمل بالبطارية إلى داخل اللجان، وهو ما يتطلب توضيحًا رسميًا من الوزارة بشأن القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت أن ضعف التهوية أو غياب وسائل التبريد في بعض اللجان من شأنه أن يؤدي إلى إجهاد وتوتر الطلاب، مما ينعكس سلبيًا على مستوى التركيز والأداء، مؤكدة أن توفير أجواء مريحة داخل اللجان يُعد جزءًا من الدعم النفسي والمعنوي اللازم للطلاب في هذه المرحلة الحاسمة من مشوارهم الدراسي.

وفي ختام تصريحها، دعت "الحزاوي"، منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم العملية التعليمية، من خلال توفير مراوح مناسبة داخل اللجان قبل انطلاق الامتحانات، للمساهمة في تخفيف آثار موجات الحر وضمان راحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

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