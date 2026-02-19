قال بيان صادر عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية إن المدرسة تواصل حصد ثمار التميز العلمي والرقمي، حيث اجتاز طلاب مبادرة شتاء رقمي الاختبارات النهائية وحصلوا على الشهادات المعتمدة من سيسكو.

تألق الطلاب

وبحسب بيان، شهدت المدرسة تفوق عدد من الطلاب البارزين، منهم: محمد يوسف محمد و عمر شعبان شحاتة بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالفيوم، و حنين محمود و جنى أحمد بمدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية بالجيزة.

تأهل عالمي

في الإسكندرية، فاز فريق من طلاب مدرسة WE الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة معرض مصر للعلوم والهندسة ISEF 2026 في مجال البرمجيات، ليتأهل لتمثيل مصر في التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو المقبل.

الأمن السيبراني

كما حقق أربعة طلاب بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية الدرجة النهائية في اختبار الأمن السيبراني، وهم: آلاء ممدوح بركات، سما أحمد خليفة، علي يوسف زرزور، وأحمد سمير السيد.

وتؤكد هذه النجاحات المتتالية أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت ركيزة أساسية في بناء جيل رقمي مبتكر، قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

