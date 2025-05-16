"تعليم القاهرة" تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لمادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025، بنظام البوكليت، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على دعم العملية التعليمية وتحقيق أعلى معدلات النجاح بين الطلاب.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب من خلال التدريب العملي على أسئلة الامتحانات، وتعزيز قدرتهم على الفهم والتحليل والكتابة المنظمة.

وأشارت "مدير المديرية" إلى أن نشر هذه النماذج يهدف إلى تعريف الطلاب بمواصفات الورقة الامتحانية، وتدريبهم على طرق الإجابة الصحيحة بما يضمن استعدادهم الكامل لخوض الامتحانات بثقة وكفاءة، ما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

اقرأ أيضاً:

بعد قرار "التعليم" بعودتها.. ما هي اختبارات السات (SAT) الأمريكية؟

13 توصية لمؤتمر "الملكية الفكرية وتغير المناخ" بجامعة حلوان

محظورات امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر