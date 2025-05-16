"تعليم القاهرة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الثاني 2024 / 2025، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام.

هدف تربوي شامل

وأكدت مدير المديرية أن الهدف من هذه الخطوة هو تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية بنظام البوكليت، وتوضيح طريقة الحل بشكل مبسط، مما يُسهم في رفع مستوى الاستعداد لدى الطلاب ويمنحهم الثقة أثناء أداء الامتحانات.

شرح مفصل وتدريبات عملية

وأشارت إلى أن البث المباشر يتضمن شرحًا تفصيليًا لطبيعة الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية، إلى جانب تدريبات عملية على كيفية كتابة البيانات بشكل سليم، موضحة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

دعم لأولياء الأمور وتخفيف الأعباء

كما لفتت إلى أن تقديم هذه المراجعات بشكل إلكتروني مجاني يهدف إلى تخفيف العبء المالي والمعنوي عن أولياء الأمور، عبر إتاحة محتوى تعليمي موثوق ومجاني من خلال منصة "تيمز" المعتمدة من الوزارة.

رابط حضور البث المباشر

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي لحضور جلسات المراجعة النهائية حسب الجدول المعلن عبر منصة مايكروسوفت تيمز: click here " target="_blank" rel="noopener noreferrer">اضغط هنا

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