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نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة

06:02 م الأحد 11 مايو 2025

نقابة المهن التعليمية

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كتب- أحمد الجندي:

حذرت نقابة المهن التعليمية جموع المعلمين من التعامل مع أي أفراد أو جهات غير مسئولة عن صندوق زمالة المعلمين، وشددت على أن الصندوق له قنوات رسمية وواضحة للتواصل وتقديم الخدمات.

وأكدت النقابة في بيان صادر اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض الأشخاص غير المختصين للاتصال بالمعلمين بدعوى تقديم خدمات أو تسهيلات تتعلق بالصندوق، الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة ويعرض المعلمين للنصب والتضليل ، واستغلال معلوماتهم الشخصية من تنظيمات مشبوهة فى أمور نصب واحتيال.

وشددت النقابة على أن أي تعامل مالي أو إداري مع صندوق الزمالة يجب أن يتم من خلال المكاتب أو المنصات الرسمية المعتمدة، ومقره بمبنى نقابة المهن التعليمية بالجزيرة محافظة القاهرة ، او من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في انتحال الصفة أو الإضرار بمصالح المعلمين.

ودعت النقابة، جموع المعلمين إلى توخي الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة التعاملات المالية والإدارية.

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