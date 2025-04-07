جولة مفاجئة.. 18 صورة ترصد تفاصيل زيارة وزير التعليم لمدارس بمحافظة المنوفية

كتب- محمد نصار:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، خلال جولة مفاجئة، مدارس محافظة المنوفية.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وبدأ الوزير جولته بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة "بي العرب الابتدائية بنات" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتي يبلغ عدد طلابها 263 طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، ومستوى الانضباط العام، وكثافة الحضور الطلابي، واطلع على كراسات الواجبات والحصة.

وأجرى الوزير حوارات مباشرة مع مدير المدرسة والمعلمين؛ للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، مشيدًا بنسبة الحضور، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط.

وتوجه الوزير إلى مدرسة "بي العرب الابتدائية" التابعة لإدارة الباجور التعليمية، والتي يبلغ عدد الطلاب بها ٦٣٩ طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة؛ حيث اطلع على كراسات الواجبات والحصص ودفاتر المعلمين وكشوفات الحضور والدرجات، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والفهم، مثمنًا ما شهده من تحصيل دراسي للطلاب والاهتمام بتقديم الدعم لتحقيق أقصى استفادة لهم.

وشملت الجولة تفقد معمل العلوم أثناء حصة العلوم للصف الرابع الابتدائي، واطلع الوزير على كراسات الحصة والواجب للطلاب؛ للتحقق من مدى الاستفادة من شرح المعلمة.

والتقى الوزير عددًا من أولياء الأمور أمام المدرسة؛ حيث دار حوار بينهما حول العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعَّالة لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم الدراسي والعمل المشترك مع المدرسة، مُشيرًا إلى دور الأسرة في تعزيز القيم التعليمية وتشجيع الأبناء على التحصيل الدراسي.

وأشاد أولياء الأمور من جانبهم بالقرارات المنظمة للعام الدراسي الحالي، وأكدوا حرصهم على انتظام أبنائهم في المدرسة، وتلقي العلم والتفاعل مع المعلمين داخل المدرسة.

وتوجه الوزير إلى زيارة مدرسة "الشهيد محمد رضا وجيد فراج الإعدادية بنون" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتي يبلغ عدد الطلاب بها ٥٩٥ طالبًا.

وتفقد الوزير حجرة المعلمين؛ حيث حرص على فتح حوار مباشر مع المعلمين حول القرارات والآليات المنظمة للعملية التعليمية، وهو ما أشاد به المعلمون؛ مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل العلمي، واطمأن الوزير على توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة.

وقام الوزير بتفقد عدد من الفصول الدراسية، تابع خلالها أداء الطلاب والطالبات، واطلع على كراسات الواجبات والحصة، ودفاتر المعلمين، وسجلات الدرجات.

واختتم الوزير جولته التفقدية بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها ٢٧٨١ طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، واطمأن على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تحصيلهم الدروس من خلال الاطلاع على كراسات الواجبات والحصص، وأجرى مراجعة شاملة لكشوف درجات الطلاب.

وأشاد الوزير بانتظام الطلاب في المدرسة، وأعرب عن تقديره جهود المعلمين في تقديم الدعم والإشراف على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن ذلك يعد من أبرز عوامل نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

ودار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطلاب، ناقش خلاله تقييماتهم للمناهج ونظام الامتحانات، إضافة إلى تطلعاتهم المستقبلية؛ حيث أبدى الطلاب تفاعلاً إيجابيًّا وطرحوا رؤى طموحة لمستقبلهم التعليمي والمهني.

وتحدث الوزير مع الطلاب حول أهمية دور التكنولوجيا في المستقبل، مشددًا على أن التعلم والتأقلم مع التطورات التكنولوجية أصبحا أمر حتميًا في عصرنا الحالي، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات متعددة.

وطلب الطالب المتفوق أحمد مصطفى محمود، الحاصل على المركز الأول على مستوى المدرسة، في لفتة إنسانية، التقاط صورة تذكارية مع الوزير، وهو الطلب الذي قوبل بترحاب كبير، حيث أثنى الوزير على تفوق الطالب وحفّزه على مواصلة التميز.

وأشاد الوزير بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية بمدارس إدارة الباجور التعليمية، مثمنًا التزام المدارس والمعلمين بتطبيق القرارات والآليات المنظمة، وثمن ما شهده من انضباط لنسب حضور الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي.