تحد من الغش.. خبير تربوي: تطبيق البوكليت في الشهادة الإعدادية خطوة تأخرت كثيرًا

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن قرار تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات يُعد من القرارات الإيجابية التي تأخرت كثيرًا، مؤكدًا أنه يحمل العديد من الفوائد التربوية والتنظيمية.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن أبرز إيجابيات النظام تتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المحافظات، من خلال توحيد نظام الامتحانات بدلاً من اختلافه من محافظة لأخرى، ما يعزز العدالة في التقييم.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أن نظام البوكليت يُسهم في الحد من ظاهرة الغش، حيث يتم توزيع الأسئلة على عدة صفحات، مما يصعّب تسريبها أو تصويرها، بخلاف الأنظمة التقليدية التي تعتمد على ورقة أو ورقتين فقط.

وأشار شوقي إلى أن البوكليت يوفر على الطلاب الوقت والجهد، حيث يتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة، دون الحاجة لنقلها إلى ورقة إجابة منفصلة، ما يُسهل على الطالب التركيز ويوفر زمن الامتحان، مشيراً إلى أن النظام يتيح مرونة في توزيع الأسئلة المقالية بحسب طبيعة كل مادة، ويُحدد للطالب المساحة المناسبة للإجابة على كل سؤال، مما يمنع الإطالة والاختصار المخل.

ولفت إلى أن البوكليت يساعد على اكتشاف حالات الغش بسهولة، من خلال مقارنة الإجابات المتشابهة بين الطلاب في نفس اللجنة، كما يقلل من احتمالية التشكيك في استبدال ورقة الطالب.

واختتم "شوقي" بالتأكيد على أن نظام البوكليت ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتقييم الطلاب بشكل أفضل، مشددًا على أن مواجهة الغش تتطلب معالجة أسبابه بشكل شامل، وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة أو جزئية.

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