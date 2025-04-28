وكيل الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر والشيخ زايد لمتابعة الانضباط وسير العملية التعليمية"

كتب- أحمد الجندي:

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية موسعة في مدارس إدارتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ورافقه في الجولة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، بهدف متابعة سير العملية التعليمية ومدى الالتزام بالأنظمة والانضباط المدرسي.

جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس 6 أكتوبر والشيخ زايد

خلال الجولة التفقدية، قام "عطية" بزيارة عدد من المدارس في إدارتي 6 أكتوبر والشيخ زايد للاطمئنان على سير العملية التعليمية وحضور الطلاب، إلى جانب التأكد من التزام المدارس بالتقييمات المدرسية، مؤكداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بالأنظمة المعمول بها لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أهداف الوزارة.

تفعيل الانضباط وتقييم الأداء

بدأت الزيارة بمدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات، حيث رصد "عطية" تأخر عدد من الطلاب خارج أسوار المدرسة، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح تحقيق مع الأخصائيات الاجتماعيات بهدف تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بصرامة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتقييمات المدرسية في جميع المراحل التعليمية.

وفي مدرسة الثانوية بنات بالحيين السابع والثامن، شدد وكيل تعليم الجيزة على عدم إعادة التقييم لأي طالب غائب إلا بعذر مقبول رسمي، وأنه سيتم رصد درجة "صفر" للطلاب الذين يتغيبون دون مبرر.

أما في مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات، أشاد وكيل الوزارة بالانضباط الملحوظ مؤكداً على ضرورة استمرارية التزام الطلاب بالتقييمات بشكل منهجي ومتوازن.

متابعة التقييمات وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي

انتقلت الجولة إلى مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية، حيث تم التأكيد على أهمية التقييمات اليومية وعدم إعادة التقييم للطلاب الغائبين إلا بعذر مقبول، كما وجه بضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي وتكثيف التواصل مع أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية لضمان حضور الطلاب المنتظم.

في ختام جولته، أشاد سعيد عطية بالجهود المبذولة في الإدارتين لتحقيق مستوى متميز من الانضباط والنظافة داخل المدارس، وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ التقييمات الشهرية وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم.

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