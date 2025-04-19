خبير تربوي يكشف أسباب الأزمات بين المسؤولين والعاملين خلال الزيارات الميدانية

كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن الأسباب الجوهرية التي تقف وراء الأزمات المتكررة بين المسؤولين أو المتابعين والعاملين أثناء الزيارات الميدانية، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات لا تنبع دائمًا من أخطاء العاملين وإنما من عوامل نفسية وتنظيمية وإدارية متشابكة.

غياب الوعي الوظيفي من أبرز أسباب الأزمات

وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية له، أن بعض الأزمات تعود إلى عدم وعي المتابع بطبيعة عمله أو بالتوصيف الوظيفي للعاملين في الجهة التي يزورها، ما يؤدي إلى تحميل المسؤوليات لأشخاص غير مختصين بها مشيراً إلى أن ضعف الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل لدى أحد الطرفين يؤدي إلى تطبيق عقوبات بشكل غير قانوني، ويزيد من حدة الخلافات.

التحكم في الانفعالات ضرورة ملحة

وأشار إلى أن من الأسباب المتكررة أيضًا عدم القدرة على ضبط النفس والانفعالات، وتجاهل البعد الإنساني في التعامل، بالإضافة إلى سلوكيات مثل ادعاء المثالية، ورفض الاعتراض، والرغبة في فرض الإذعان الكامل من قبل العاملين.

وذكر أن شعور بعض المسؤولين بالاستعلاء والنظر للعاملين كأدوات تنفيذ فقط، إلى جانب غياب ثقافة التسامح مع الأخطاء البسيطة، كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد الأزمات مشدداً على أن غياب الحوار الفعال بين المديرين والمرؤوسين يساهم بدوره في توسيع فجوة التفاهم داخل المؤسسات.

العلاج يبدأ بالتدريب والحوار وليس العقاب فقط

وأكد حجازي أن وجود هذه الأسباب لا يعني غياب الأخطاء من جانب العاملين، لكن الحل لا يجب أن يكون في العقاب وحده، وإنما في إطار اللوائح والقوانين، مع الابتعاد تمامًا عن الأساليب الحادة أو التوبيخ الشفهي الذي يثير التوتر ويفاقم المشكلات، كما دعا إلى تدريب المراقبين والمسؤولين على ضبط النفس، والتفاعل مع المواقف بهدوء واحترافية، بعيدًا عن التصادم، مع تبني رؤية إصلاحية ترتكز على إشراك العاملين في إيجاد حلول للمشكلات المرصودة.

اختتم الدكتور عاصم حجازي بتأكيده على ضرورة مواجهة العاملين بالمشكلات التي تم رصدها، وطلب تقديم خطة علاجية من جانبهم تخضع هي الأخرى للمتابعة، حيث قد تكشف المتابعة عن وجود عوائق حقيقية تعيق أداء العمل، مما يستوجب تقديم الدعم والتسهيلات بدلًا من العقوبات غير المبررة.

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