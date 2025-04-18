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ننشر نماذج امتحانات البوكليت مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

09:55 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استمرار جهودها في نشر نماذج امتحانات استرشادية بنظام البوكليت، وذلك ضمن استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة الدراسات الاجتماعية.

تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية الجديدة

وأكد محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، يأتي لما له من دور فعّال في مكافحة الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرًا إلى أن النماذج تهدف بشكل أساسي إلى تعريف الطلاب على شكل الورقة الامتحانية الجديدة وطريقة الإجابة السليمة.

توجيهات مباشرة لإعداد نماذج شاملة وتدريب موسّع

وأوضح "رمضان" أنه أصدر تعليمات واضحة لموجهي عموم المواد الأساسية لإعداد نماذج امتحانات استرشادية متكاملة بنظام البوكليت، على أن يتم تدريب الطلاب والطالبات عليها داخل المدارس خلال الفترة المقبلة.

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