جدول امتحانات شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 أبريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي الرياضيات والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادة العلوم.

- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 4 مايو : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.





