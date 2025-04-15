"التعليم" توجه بسرعة تسليم استمارات الدبلومات الفنية قبل امتحانات نهاية العام

كتب - أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا عاجلًا إلى مديريات التعليم بمختلف المحافظات، شددت خلاله على ضرورة الإسراع في تسليم استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات في نهاية مايو المقبل.

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي، على أهمية الالتزام بالموعد المحدد، وأهابت بالمسؤولين في المدارس الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات، ونظام التعليم المزدوج، والمدارس بنظام الخمس سنوات (العام والمهني)، بسرعة تسليم الاستمارات خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ صدور الخطاب.

وشددت الوزارة على أن اللجنة المختصة تخلّي مسؤوليتها تمامًا عن أي تأخير في عملية التسليم، محذرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

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