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جدول امتحانات شهر مارس للصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة

01:22 م الجمعة 07 مارس 2025

الصف الثالث الابتدائي

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثالث الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة 2025

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثالث الابتدائي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة التربية الدينية.

  • يوم الأحد 16 مارس: امتحان مستوي رفيع لمدارس اللغات.
  • ثالثه ابتدائي

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الصف الثالث الابتدائي جدول امتحانات شهر مارس وزارة التربية والتعليم
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