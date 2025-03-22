تعليم القاهرة تدعو للمشاركة في ساعة الأرض 2025

كتب- أحمد الجندي:

دعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المشاركة في مبادرة "ساعة الأرض 2025"، التي تُقام يوم السبت 22 مارس 2025، من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً، وذلك تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض".

وأوضحت "إبراهيم" أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، للحد من تأثيرات تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة على ضرورة توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية المستدامة.

كما دعت مديرية المديرية إلى تنفيذ إذاعات مدرسية بجميع مدارس القاهرة للتوعية بضرورة ترشيد موارد الأرض الطبيعية، إلى جانب عقد ندوات وورش عمل حول التنمية المستدامة، ودور الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في تحقيقها.

وأشارت " إبراهيم" إلى أهمية عرض مواد علمية ووسائل تعليمية عن الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تصميم مجلات حائط وملصقات إعلامية وكاريكاتير، تعكس أهمية ترشيد الاستهلاك وتحقيق التوازن البيئي.

وأوضحت أن المديرية ستعمل على ترشيد استهلاك الطاقة بين العاملين بها، من خلال متابعة إطفاء الأنوار غير الضرورية في مقر المديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.

يُذكر أن "ساعة الأرض" حدث عالمي سنوي بدأ عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة، واشتهر بإطفاء الأنوار لدعم الجهود البيئية. ويتم اختيار السبت الأخير من مارس لتنظيم المبادرة، ليتزامن مع الاعتدال الربيعي، ما يضمن مشاركة معظم دول العالم في وقت متقارب من الليل.

وتُعد "ساعة الأرض 2025" أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتبارها جزءًا من الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

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