تعرف على أماكن المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، وذلك في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح في المدارس التالية:

• IPS Heliopolis، IPS Mostafa Elnahas، IPS Zahraa Nasr City، IPS Rod El-Farag، IPS El-Mokattam.

•IPS October 1، IPS October 2، IPS October 3.

• IPS El Obour، IPS Rawdat El-Obour.

• : IPS Alexandria.

• PS 10th of Ramadan، IPS Faqous.

• IPS Mansoura، IPS Dikirnis.

• IPS Kafr Elsheikh.

• IPS Damietta.

• IPS Damanhour، IPS Nubaria.

• IPS Port Said 1، IPS Port Said 2.

• IPS New Administrative.

• S New Valley.

• IPS El Arish.

• IPS Tanta.

• IPS Sherouk.

• IPS New Mansoura

