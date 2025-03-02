تعرف على أماكن المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم 2025
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، وذلك في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح في المدارس التالية:
• IPS Heliopolis، IPS Mostafa Elnahas، IPS Zahraa Nasr City، IPS Rod El-Farag، IPS El-Mokattam.
•IPS October 1، IPS October 2، IPS October 3.
• IPS El Obour، IPS Rawdat El-Obour.
• : IPS Alexandria.
• PS 10th of Ramadan، IPS Faqous.
• IPS Mansoura، IPS Dikirnis.
• IPS Kafr Elsheikh.
• IPS Damietta.
• IPS Damanhour، IPS Nubaria.
• IPS Port Said 1، IPS Port Said 2.
• IPS New Administrative.
• S New Valley.
• IPS El Arish.
• IPS Tanta.
• IPS Sherouk.
• IPS New Mansoura
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