نقيب المعلمين ينعي معلمة المنيا ويوجه بمساندة أسرتها

كتب- أحمد الجندي:

نعي خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معلمة المنيا، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق هائل داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار أسطوانة غاز ، وتم نقل المعلمة "نيللي" التى تعمل بمدرسة الغرباوي للتعليم الابتدائي، إلى مستشفى المنيا الجامعي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها من الحريق.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المهندس حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية ، وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا ، بسرعة تقديم الدعم والمساندة الكاملة لأسرة الفقيدة في هذا المصاب الأليم، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية المطلوبة لأسرتها وتلبية جميع احتياجاتهم.

وتتقدم نقابة المعلمين بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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