خالد عبد الحكم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة 2025.. كيف ابتعد ولماذا عاد؟

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين خالد عبد الحكم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك لخبرته الطويلة في إدارة منظومة الامتحانات بالوزارة.

خبرة سنوات في إدارة الامتحانات

يُعد خالد عبد الحكم من أبرز المسؤولين في وزارة التربية والتعليم؛ حيث شغل منصب مدير الإدارة العامة للامتحانات لأكثر من 8 سنوات، وشارك في الإشراف على امتحانات الثانوية العامة في عهد 6 وزراء، هم:

الدكتور محمود أبو النصر.

الدكتور محب الرافعي.

الدكتور هلال الشربيني.

الدكتور طارق شوقي.

الدكتور رضا حجازي.

الدكتور محمد عبد اللطيف، الوزير الحالي.

ابتعاده عن رئاسة الامتحانات في 2024

ابتعد خالد عبد الحكم عن إدارة امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، بسبب وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى بين الطلاب المتقدمين للامتحانات؛ وهو ما يمنعه القانون لضمان النزاهة والشفافية في سير الامتحانات.

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