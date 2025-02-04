فتح باب تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي الحالي.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتباراً من غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٥ ولمدة خمسة عشر يوما.

وقالت المديرية إنه سيتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

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