فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

هل عدم تسجيل استمارة الثانوية العامة يمنع دخول الامتحانات؟.. مصدر بالتعليم يوضح

04:17 م الجمعة 28 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدم قيام الطالب بتسجيل الاستمارة يمنعه من التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مما يستوجب الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

الالتزام بالتسجيل شرط أساسي لدخول الامتحانات

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية يعد إجراءً إلزاميًا لامتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يتم من خلاله التأكد من بيانات الطلاب وإدراج أسمائهم في قوائم المتقدمين للاختبارات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة حددت مواعيد رسمية لتسجيل الاستمارة، وأن أي تأخير في هذا الإجراء سيؤدي إلى استبعاد الطالب من امتحانات العام الدراسي الحالي.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب في رمضان.. مصدر بالتعليم يُجيب

12 صورة ترصد تطوير مستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة 47 مليون جنيه

للمرة الأخيرة.. إعادة فتح باب تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية - الرابط والخطوات

نقيب المعلمين يفتتح نادي المعلمين بالجيزة بعد تطويره ليصبح صرحًا متميزًا على نيل مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان