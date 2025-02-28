هل عدم تسجيل استمارة الثانوية العامة يمنع دخول الامتحانات؟.. مصدر بالتعليم يوضح

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدم قيام الطالب بتسجيل الاستمارة يمنعه من التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مما يستوجب الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

الالتزام بالتسجيل شرط أساسي لدخول الامتحانات

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية يعد إجراءً إلزاميًا لامتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يتم من خلاله التأكد من بيانات الطلاب وإدراج أسمائهم في قوائم المتقدمين للاختبارات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة حددت مواعيد رسمية لتسجيل الاستمارة، وأن أي تأخير في هذا الإجراء سيؤدي إلى استبعاد الطالب من امتحانات العام الدراسي الحالي.

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