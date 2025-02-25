ما المحافظات التي يشملها مسابقة تعيين 25217 معلم مساعد لغة عربية؟.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المحافظات التي يشملها الإعلان عن مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لسد العجز في المدارس وفقًا للتوزيع الجغرافي.

وأوضح الجهاز أن المحافظات المستهدفة في المسابقة تشمل:

محافظة أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، ومحافظة الإسماعيلية، جنوب سيناء الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة والإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر والقاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية.

الشروط المطلوبة للتقديم في المسابقة

وأكد الجهاز على أن الشروط المطلوبة للتقديم في المسابقة تشمل عدة معايير أساسية، هي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في تخصصات محددة وهي:

مؤهل عالٍ في التربية (أساسي - خاص - عام - أزهر) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ في العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ في العلوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ في الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ من كليات أخرى مع دبلوم تربوي تخصص لغة عربية.

التقدير: ألا يقل التقدير العام عن مقبول.

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