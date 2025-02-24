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ننشر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس

11:41 م الإثنين 24 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2025 للمدارس، حيث تم تعديل ساعات الدراسة لتتماشى مع الأجواء الرمضانية وتخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيبدأ اليوم الدراسي ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، أما بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، فسيتم تعديل مواعيد الفترتين؛ حيث ستبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، فيما ستبدأ الفترة المسائية من الساعة 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

وأوضحت المديريات التعليمية أن مواعيد الدراسة في رمضان 2025 سيتم تحديدها وفقًا لظروف كل مديرية ومدى احتياج المدارس لتعديل مواعيد العمل، مع مراعاة نظام الفترات الدراسية الذي يعمل به كل مدرسة سواء كانت تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين.

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