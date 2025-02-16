8 آلاف جنيه للمعلمين.. الزناتي: زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية.

وكشف الزناتي، خلال كلمته في اجتماع رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية، أنه تقرر زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بقيمة تصل إلى ٨ آلاف جنيه؛ لترتفع من ٤٢ ألف جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر على مدار تاريخ صندوق الزمالة.

وأوضح نقيب المعلمين أن تلك الزيادة مستحقة لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير ٢٠٢٥، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، مشيراً إلى أن النقابة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأن تلك الزيادة تعبر عن حجم الجهد المبذول من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين.

وأشار الزناتي إلى أن حجم الزيادات التي حصلت في الميزة التأمينية للمعلمين منذ تولي المجلس الحالي هي إنجاز غير مسبوق، وتأكيد على حسن إدارة أموال الصندوق؛ بما يعود بالنفع على المعلمين.

وكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، قد أجرى دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي منذ تولي المسؤولية في يونيو 2014، فقد قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016؛ حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه في عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الماضي إلى 42 ألف جنيه، لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي.

وتابع نقيب المعلمين: ثم كانت الزيادة المقررة اليوم؛ وهي الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة، حيث وصلت الميزة التأمينية للمعلمين إلى ٥٠ ألف جنيه بزيادة قيمتها ٨ آلاف جنيه.

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