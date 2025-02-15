قبلة وبوكيه ورد| قرار جديد بشأن معلمة الشرقية.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قرر محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إعادة التحقيقات مع وكيلة مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية وزوجها، وذلك بعد قرار سابق باستبعادهما ونقلهما إلى آخر نقطة في الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى خصم 7 أيام للمعلمة و5 أيام للمعلم؛ بسبب واقعة تقبيل يد زوجها خلال طابور الصباح.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً للمطالبات بإعادة النظر في العقوبة، وسط تأكيدات على ضرورة تحري الدقة في المحاسبة وضمان عدم وقوع أي ظلم.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن قرار إعادة التحقيق جاء في إطار الالتزام بالقواعد والتعليمات، مع مراعاة البعد الإنساني.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي": "نريد التأكد من حقيقة الأمر؛ وإذا كان هناك ظلم فسيتم تصحيحه وفقًا للقانون".

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا بين المعلمين وأولياء الأمور؛ ما دفع وكيل وزارة التعليم بالشرقية إلى توجيه إدارة الحسينية التعليمية بإعادة النظر في التحقيقات السابقة، لضمان العدالة.

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