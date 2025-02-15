ننشر توزيع مناهج الصف الخامس الابتدائي بالترم الثاني 2025

وزير التعليم: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في الأساليب

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع المناهج الدراسية بالترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي حتي الصف السادس الابتدائي 2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



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