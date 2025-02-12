نماذج استرشادية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2025 - رابط التحميل

وزير التعليم في ندوة بحزب الشعب الجمهوري: تم خفض أعداد الطلاب في الفصول

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 فى مادة الكيمياء حيث أتاحت فى كل مادة مادة نموذجين يمكن للطالب تحميلها من خلال الدخول على الرابط اضغط هنا

إتاحة حل النماذج الاسترشادية

وأعلنت الوزارة أيضًا، إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولًا نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

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