حقيقة تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة ولم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن من الوزير.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الترم الثاني سيبدأ في موعده المحدد يوم 8 فبراير 2025، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.

وشدد المصدر، على أنه لا مجال لتغيير موعد بداية الترم الثاني، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للعام الدراسي مستقر ومعتمد رسميًا.

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