رد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حقيقة عدم صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة الدور الأول حتى الآن.

واشتكى عدد من المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم في إدارة الزاوية الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة، من عدم صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة الدور الأول حتى الآن، وذلك على الرغم من مرور عدة أشهر على انتهاء الامتحانات.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن مستحقات المعلمين سيتم صرفها قريبًا، قائلًا:"الإدارة التعليمية ستقوم بتسوية المبالغ المالية المتبقية؛ تمهيدًا لصرف المستحقات للمعلمين خلال الفترة المقبلة".

وأكد المصدر، أن الوزارة كانت قد وفّرت مبالغ مالية جرى صرفها بالفعل لعدد من المعلمين، بينما تأخر صرف باقي المستحقات نتيجة وجود فروق مالية ، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسوية هذه المبالغ وصرفها فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وشدد المصدر، على حرص الوزارة على صرف جميع المستحقات المالية للمعلمين دون انتقاص، مؤكدًا أن التأخير يرجع لأسباب إجرائية وليس لإهمال حقوق العاملين.

