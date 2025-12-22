أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء نشر نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025-2026، وذلك في إطار خطة المديرية لنشر نماذج البوكليت لجميع المواد الدراسية.

وأوضحت المديرية، أن الهدف من نشر نماذج البوكليت هو تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد وتهيئتهم نفسيًا وتعليميًا للتعامل مع الامتحانات بشكل أفضل، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نماذج البوكليت سيتم نشرها تباعًا من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية، لتكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة، من هنا.

