(أ ش أ)

رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن نيكولاي ملادينوف بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن 2803.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام، أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية وأوزبكستان والكويت قدمت أكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة.

وقال ترامب أن إندونيسيا والمغرب وألبانيا وكوسوفو وكازاخستان أرسلت جميعها قوات وشرطة لتحقيق الاستقرار في القطاع، مؤكدا أن "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم"، واصفا المنطقة بأنها حيوية ورائعة للغاية.