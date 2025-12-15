هل هناك تغييرات جديدة لمديري المديريات بالتعليم؟.. مصدر بالوزارة يوضح

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تغييرات في مديري المديريات التعليمية، في ظل إجراء الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عدة تغييرات في قيادات الوزارة.

ومن جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الأنباء، مؤكّدًا أنه لا يوجد أي تجديد أو تحركات لمديري المديريات التعليمية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن التغييرات الأخيرة لا تشمل مديري المديريات، ولم يصدر أي قرار بشأنهم.

وكان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر مجموعة من القرارات الجديدة لتغيير قيادات الوزارة.

وأوضح المصدر أن التغييرات تضمنت الدكتور جبريل أنور حميدة تم تعيينه مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور أكرم حسن تم تعيينه مساعدًا للوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية.

