إعلان

هل هناك تغييرات جديدة لمديري المديريات بالتعليم؟.. مصدر بالوزارة يوضح

كتب : أحمد الجندي

01:00 ص 15/12/2025

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تغييرات في مديري المديريات التعليمية، في ظل إجراء الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عدة تغييرات في قيادات الوزارة.

ومن جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الأنباء، مؤكّدًا أنه لا يوجد أي تجديد أو تحركات لمديري المديريات التعليمية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن التغييرات الأخيرة لا تشمل مديري المديريات، ولم يصدر أي قرار بشأنهم.

وكان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر مجموعة من القرارات الجديدة لتغيير قيادات الوزارة.

وأوضح المصدر أن التغييرات تضمنت الدكتور جبريل أنور حميدة تم تعيينه مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور أكرم حسن تم تعيينه مساعدًا للوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية.

اقرأ أيضاً:

تأكيدًا لمصراوي.. "التعليم" تصرف مستحقات سبتمبر وأكتوبر لمعلمي الحصة

عميد طب القاهرة يدعو إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبداللطيف مديريات التعليم حركة تغييرات التعليم وزير التعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026