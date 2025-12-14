إعلان

مصدر بالتعليم: جبريل أنور مشرفًا على تطوير المناهج وأكرم حسن مساعدًا للوزير

كتب : أحمد الجندي

01:13 م 14/12/2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر مجموعة من القرارات الجديدة لتغيير قيادات الوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن التغييرات تضمنت الدكتور جبريل أنور حميدة تم تعيينه مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور أكرم حسن تم تعيينه مساعدًا للوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية.

وبحسب المصدر: تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة تطوير المناهج التعليمية والمبادرات الرئاسية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف الوزارة.

وزارة التربية والتعليم أكرم حسن محمد عبد اللطيف

