أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر مجموعة من القرارات الجديدة لتغيير قيادات الوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن التغييرات تضمنت الدكتور جبريل أنور حميدة تم تعيينه مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور أكرم حسن تم تعيينه مساعدًا للوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية.

وبحسب المصدر: تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة تطوير المناهج التعليمية والمبادرات الرئاسية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف الوزارة.

