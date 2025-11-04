إعلان

تغيير مسمى "معلم فصل".. قرار جديد من التعليم لضبط توزيع المعلمين-مستند

كتب- أحمد الجندي:

10:14 م 04/11/2025

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن آلية سد العجز في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وخاصة بين دفعات الـ30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة "معلم فصل".

وأوضح الخطاب أن الوزارة قررت تغيير مسمى "معلم فصل" إلى التخصص الأصلي لكل معلم، وفقًا للمؤهل العلمي الحاصل عليه، على أن يتم الاستعانة بهم لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية بالصفوف الأولى على النحو التالي:

* معلمو العلوم يمكن توجيههم لسد العجز في مادة الرياضيات.

* معلمو الدراسات الاجتماعية يمكن الاستعانة بهم لسد العجز في مادة اللغة العربية.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية استكمال النصاب القانوني للمعلمين في مواد تخصصهم الأصلية بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، وذلك مؤقتًا لحين سد العجز في الصفوف الأولى.

1

معلم فصل التربية والتعليم توزيع المعلمين

