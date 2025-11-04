تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، يفيد وفاة جبريل عبد الظاهر، معلم لغة عربية بمدرسة الأبطال الثانوية التابعة لقرية الأبطال شرق البحيرات، أمس الثلاثاء، أثناء اليوم الدراسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، على الفور، بمساندة أسرة المُعلم في مصابها الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتها، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأُسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025/2026

صور.. حاسبات عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة 26

مواعيد امتحانات نصف العام وإجازة الطلاب 2026.. التفاصيل كاملة