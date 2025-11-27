بقرار وزاري.. وزير التعليم يُعيد تنظيم مدارس المتفوقين والموهوبين

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار رقم (303) بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتضمن القرار في الباب الأول المادة الأولى أحكاما عامة بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا بكافة أنواعها والتي تهدف إلى ما يلي:

- رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، والاهتمام بقدراتهم.

- تعظيم دور العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في التعليم المصري.

- نشر نظم التعليم الحديثة الخاصة بالطلاب المتفوقين في المجالات المذكورة في البندين السابقين مثل نظام (STEM)، وغيره من الأنظمة التعليمية المكافئة له بالمدارس المصرية.

- تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى نسبة كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية.

- تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية، والمدخل التكاملي في التدريس.

- إكساب وتنمية ميول ومهارات الطلاب، وزيادة مشاركتهم، وتحصيلهم في العلوم والرياضيات.

- تحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات، والتكنولوجيا، والهندسة، بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

- إكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني.

- إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

وتضمن القرار في المادة الثانية بأن تنشأ وحدة مركزية تسمى وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين تتبع السيد الوزير مباشرة وتخضع إداريا لإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ويعين رئيسها بقرار من السيد الوزير، وتحل محل الوحدة المركزية لدعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM Unit)، واللجنة التنفيذية العليا لدعم مدارس المتفوقين في كافة المهام والاختصاصات، كما تنقل تبعية مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) إلى هذه الوحدة.

ونص القرار في المادة الثالثة بأن تختص وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين بإدارة وتصريف كافة الشئون الفنية، والمالية، والإدارية لمدارس المتفوقين والموهوبين، وتكون - وحدها دون غيرها - صاحبة الاختصاص الأصيل في الإشراف والمتابعة لمدارس المتفوقين الخاضعة لأحكام هذا القرار بكافة أنواعها، كما تختص بالآتي:

- وضع خطط تنويع فرص التعلم المتاحة بالمدارس، من خلال الاتصال بالجامعات، والمراكز البحثية والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

- وضع شروط القبول بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها، وكذا تحديد أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

- وضع الشروط اللازمة لإلحاق العاملين، وأعضاء هيئة التعليم للعمل بالوحدة، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها.

- تشكيل هيئة فنية لتقييم مشروعات الطلاب، ووضع أسئلة الامتحان بالتنسيق مع مستشار المادة.

- اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية، وأعمال الدفاتر والسجلات، والإشراف على المراسلات وإعداد كشوف المرتبات والحوافز.

- متابعة التطورات الجديدة في المناهج والبرامج الدولية لـ (STEM)، والتعاون مع الجهات المختصة لترجمتها، وتكييفها.

- إعداد وطباعة النشرات والكتيبات، والتعليمات الخاصة بالمجال المالي والإداري، والمشاركة في إعداد الميزانية العمومية للوحدة.

- أعمال التوجيه الفني، ومتابعة التدريس، وجودته بالتنسيق مع مستشاري المواد بالوزارة.

ونص الباب الثانى المتعلق (بمدرسة المتفوقين بعين شمس) في القرار في المادة الرابعة على أن مدرسة المتفوقين بعين شمس وهي مدرسة ثانوية رائدة في مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون في الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمي والابتكار، ويكون نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس باللغة العربية، طبقا لنظام البكالوريا المصرية في كل من مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة، وعلوم الحاسب، ويختار الطالب أحد المسارين بعد النجاح في الصف الأول الثانوي.

وتضمن القرار فى المادة الخامسة الباب الثالث مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وهى مدارس ثانوية مستحدثة في مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون في الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمي والابتكار، ويكون نظام الدراسة بها على النحو التالي:

- تقتصر شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوي فقط.

- يختار الطلاب المنقولون إلى الصف الثالث إحدى المجموعتين المجموعة العلمية "علوم" أو المجموعة العلمية "رياضيات".

- المواد الأساسية (غير محتسبة) (التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان)، وهي مواد نجاح ورسوب.

- المواد التخصصية (محتسبة):

• المواد المشتركة: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الكيمياء - الفيزياء).

• المجموعة "علوم": (الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية).

• المجموعة رياضيات: (الرياضيات التطبيقية - الرياضيات البحتة).

ويستمر العمل بتوزيع الدرجات الحالي، ويصدر الوزير قرارا بتوزيع الدرجات ومحتوى المواد، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يدرس الطلاب برامج عملية متقدمة في المعامل، وهي مواد نجاح ورسوب لا تدخل في معدل الدرجات.

ويؤدى الامتحان فيها عمليا، كما يلتزم المعلمون بتدريس الدروس العملية بالتوازي مع النظرية، ويلتزم الطلاب بالسلوك القويم، ويتم إخطار ولي الأمر بموجز عن سلوكيات الطالب غير التربوية مرة كل شهر على الأقل.

وتضمنت المادة السادسة التالي:



- يحسب معدل الدرجات (GPA) النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من (أربع نقاط).

- لكل مادة محتسبة، يمنح الطالب تقديرا طبقا للآلية التالية:

• الراسب يمنح تقدير (F)، ويحتسب له صفر نقاط.

• التقديرات والنقاط: يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب في الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليا، ويقسم مدى درجات النجاح إلى (۱۰) شرائح متساوية، وتمنح التقديرات والنقاط تنازليا حسب الشرائح، طبقا لما يلي:

تتضمن عشر شرائح تبدأ بالشريحة الأعلى (1) وهي تقدير A مقابل 4.0 نقاط، ثم الشريحة (2) بتقدير A- مقابل 3.7 نقاط، تليها الشريحة (3) بتقدير +B مقابل 3.3 نقاط، ثم الشريحة (4) بتقدير B مقابل 3.0 نقاط، ثم الشريحة (5) بتقدير B- مقابل 2.7 نقاط، وتأتي بعدها الشريحة (6) بتقدير +C مقابل 2.5 نقاط، ثم الشريحة (7) بتقدير C مقابل 2.0 نقاط، تليها الشريحة (8) بتقدير C- مقابل 1.7 نقطة، ثم الشريحة (9) بتقدير D مقابل 1.3 نقطة، والشريحة الأدنى (10) بتقدير D- مقابل 1.0 نقطة، بينما يُعد الطالب راسبًا عند حصوله على تقدير F بنقاط 0.0.

ويحسب المعدل العام (GPA) من خلال المتوسط الحسابي للنقاط (Grade Points) التي يحصل عليها الطالب في كل مادة محتسبة.

كما تضمنت المادة السابعة من القرار:

- يمنح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

- يعقد الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى.

- يعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان.

- يحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذي حصل عليها بين الفرصتين.

- يذكر في شهادة التخرج التقدير النهائي ومعدل الدرجات النهائي (GPA) للطالب.

وتضمنت المادة الثامنة إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في موعد غايته منتصف شهر يوليو، ويحق للطالب التظلم في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الإعلان، ويتم الرد عليها في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما، ويجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة، ولا يحق للطالب المقيد بتلك المدارس بكافة أنواعها إعادة الصف الثالث الثانوي بغرض تحسين معدل الدرجات وفي حال تكرار رسوبه يتم تعديل مساره، وتحويله إلى المدارس الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي.

وشملت المادة التاسعة بأن يلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في جميع المواد إذا ثبت الغش أو المساعدة عليه، أو الإخلال بنظام الامتحان، أو الاعتداء على القائمين بالامتحان، أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية تؤدي إلى الغش، أو إخفاء كراسة الإجابة، أو وجود تطابق في إجابات الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي.

كما تضمنت المادة العاشرة أن يلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في المادة التي يؤدى الطالب الامتحان فيها إذا ارتكب محاولة غش (بما في ذلك حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة غير مسموح بها)، أو قام بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو قام بتمزيق كراسة الإجابة أو العبث بها.

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه في جميع الأحوال يجوز حرمان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت المخالفة، كما يعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان، كما يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الفرصة الأولى من أداء امتحان الفرصة الثانية في ذات العام الدراسي، ويعتبر الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها، وتطبق أحكام القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.

اقرأ أيضاً:

التعليم توضح تفاصيل صرف حوافز التدريس والإدارة المدرسية الإضافية لعام 2025

ور.. كل ما تريد معرفته عن أبحاث والمشاركين بمؤتمر حاسبات عين شمس للحوسبة الذكية

منحة ماجستير في كوريا.. "التعليم" تدعو المديريات لترشيح أفضل القيادات التربوية- مستند