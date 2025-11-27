أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا شاملاً حول تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، بشأن صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم، وذلك ردًا على التساؤلات الكثيرة الواردة من المديريات التعليمية المختلفة.

الفئات المخاطبة بالقرار

يشمل القرار كافة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم الذين يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسية الإضافي المخصص لشاغلي وظائف مدير مدرسة، وو وكيل مدرسة، والمدارس الملغاة المكلفون بأعمال إدارية داخل المديريات والأقسام الفرعية التابعة لها.

عدد الحصص المستحقة لصرف حافز التدريس

يتم صرف الحافز بناءً على النصاب القانوني الكامل للمعلم، سواء أكان مقتصرًا على المادة الأساسية فقط، أم المادة الأساسية مضافًا إليها حصص أخرى خارجها.

عدد أيام التوقيع لصرف الحافز

للمعلمين: استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وكذلك فترات الامتحانات الشفوية والتحريرية.

لشاغلي وظائف مدير ووكيل المدرسة: لا يقل عدد أيام التوقيع عن 18 يومًا شهريًا.

استحقاق المعلمين حديثي التخرج

تستحق الدفعات الثالثة والرابعة من المعلمين حديثي التخرج حافز التدريس بنفس الشروط المعمول بها.

خصم 50% من قيمة الحافز

يتم خصم نصف قيمة الحافز في حالات طلبات الإعفاء والمناسبات الرسمية.

استحقاق مدير ووكيل المدرسة لحافز التدريس والإدارة

يستحق كل من مدير المدرسة ووكيلها صرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي، إلى جانب حافز المعلم المقرر قانونيًا.

لا يُسمح للجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي حتى لو تم تكليفهم بحصص.

الفئات غير المستحقة لصرف الحوافز

لا يستحق الحافز الفئات التالية:

المعفيون بالكامل من تقارير الكفاءة.

من يحصل تقديره في تقرير الكفاءة أقل من كفاية "فوق المتوسط".

يشترط الحد الأدنى لصرف الحافز أن يكون 50% من قيمته.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها