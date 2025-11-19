يوم ترفيهي تحول لصدمة.. مفاجأة غير متوقعة داخل مدرسة لغات بمصر الجديدة

تسبب حادث داخل مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، التابعة لإدارة القوميات التعليمية، في غضب عدد من أولياء الأمور، والذي وقع أثناء يوم ترفيهي نظَّمته المدرسة لطلاب المرحلة الابتدائية، مقابل اشتراك قدره 300 جنيه.

كانت المدرسة استعانت، حسب ما رواه أحد أولياء الأمور، ويُدعى محمد منصور، بزحاليق هوائية مؤجرة من جهة غير معلومة، وانفجرت إحداها أثناء وجود عدد من الأطفال عليها؛ ما أدى إلى سقوط طفلة من ارتفاع يُقدر بنحو 7 أمتار، مؤكدًا أنها دخلت في غيبوبة، حسب قوله، بعد إصابتها بنزيف في المخ، بينما تعرض طلاب آخرون لكسور وكدمات مختلفة.

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن المدرسة حاولت، على حد قولهم، عدم الإعلان عن تفاصيل الواقعة، مؤكدين تعرض بعضهم لـ"ضغوط" بعدم التحدث، مع اتهامات لمديرة المدارس بمحاولة عدم إظهار حقيقة ما حدث.

وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن لجنة من المديرية زارت المدرسة، أمس الثلاثاء، وبدأت التحقيق في الواقعة، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.

وأضاف مصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لا صحة لما تردد عن إصابة طفلة بنزيف في المخ، موضحًا أن "ولي أمر الطالبة سيظهر في فيديو مرتقب؛ لتوضيح حقيقة حالتها الصحية".

