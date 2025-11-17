في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم جولة ميدانية مفاجئة في عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات التربوية والتعليمية.

في سياق آخر، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2026، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستبدأ رسميًا يوم 17 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوع كامل لتنتهي في 22 يناير من الشهر ذاته.

إجراءات تسجيل استمارة التقدم للشهادة الإعدادية

لإتمام عملية التقديم، يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم التوجه إلى منصة الشهادات العامة.

بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية، ومنها اختيار إما منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أو أيقونة تسجيل استمارات بيانات الطلاب.

وفي حال فقد الطالب اسم المستخدم أو كلمة المرور، يمكنه استرجاعهما من خلال الدخول إلى رابط متطلبات البريد الإلكتروني المخصص لملء الاستمارة.

اقرأ أيضاً:

بعد حوادث طرد وحبس الطلاب.. خبير تربوي يحذر من سوء استخدام السلطة في المدارس



التعليم: استمرار تكليف 350 مدير مدرسة حاصلين على دبلومة القيادة التربوية

جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير في شعار محافظة الجيزة الجديد