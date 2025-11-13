مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الصف والعياط والبدرشين

قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، بجولة تفقدية مكثفة شملت مدارس إدارات الصف والعياط والبدرشين، للوقوف على سير الدراسة وتفعيل معايير الانضباط داخل المدارس.

تفقد مدارس الصف وارتفاع نسبة الحضور

بدأ "عطية" جولته في مدارس إدارة الصف التعليمية، شملت:

أسكر الابتدائية المشتركة

أبو بكر الصديق الابتدائية

إسماعيل الجمال الرسمية للغات

نزلة عليان الابتدائية

وخلال الزيارة، أشاد مدير المديرية بجهود الدكتور محمد كامل، مدير عام إدارة الصف، مؤكدًا أن نسبة حضور الطلاب تجاوزت 93٪، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على الالتزام والانضباط داخل مدارس الإدارة.

متابعة انتظام الدراسة في العياط والبدرشين

انتقل مدير المديرية بعد ذلك إلى إدارة العياط التعليمية، حيث تابع سير الدراسة في مدارس: حمدان صديق الابتدائية، ومدرسة محمد صديق الابتدائية، ومدرسة عبده صديق الثانوية.

واختتم جولته في إدارة البدرشين التعليمية بزيارة مدرسة نزلة الشوبك الابتدائية، ومدرسة ناصر الشوبك الإعدادية، ومدرسة العمدة الثانوية.

أكد سعيد عطية، خلال جولته على أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل صارم، ومتابعة التقييمات اليومية للطلاب، مع التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ في المراحل الأولى، مشيراً إلى أن المتابعة الميدانية تعد الركيزة الأساسية لضمان انتظام العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم في جميع مدارس محافظة الجيزة.

