خبير تربوي يكشف أبرز معوقات تنمية الإبداع لدى الطلاب في المدارس

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك عدة عوامل تعتبر من أبرز المعوقات التي تحد من تنمية الإبداع لدى الطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أن التركيز على درجات الامتحانات والمنافسة الضاغطة يؤثر سلبًا على التفكير الإبداعي.

أبرز معوقات الإبداع وفق شوقي

وأشار شوقي إلى أن من هذه المعوقات:

جو المنافسة الشديد بين الطلاب.

سعي الطالب للحصول على أعلى الدرجات بغض النظر عن فهمه العميق للمحتوى الدراسي.

كثرة الامتحانات والتقييمات وتسارعها دون إعطاء الطلاب الوقت الكافي للتعلم والتأمل.

فرض وقت محدد لإنجاز الواجبات المطلوبة، مما يحد من التفكير المستقل.

الاعتماد على أسئلة الاختيار من متعدد بدلاً من الأسئلة المقالية التي تعزز التفكير النقدي.

التزام المعلم بنموذج إجابة واحد فقط للأسئلة المقالية، مما يقلل من حرية الطالب في التعبير.

استخدام أساليب العقاب أو التهديد في حال عدم تحقيق الدرجات المطلوبة.

عدم إتاحة وقت كافٍ للطلاب لاستيعاب المعلومات الجديدة قبل اختبارهم فيها.

تقييم أجزاء المقرر الدراسي بشكل منفصل وليس متكاملًا، مما يحول دون ربط الطالب بين المفاهيم المختلفة.

وأكد الخبير التربوي على أن تنمية الإبداع لدى الطلاب تتطلب توفير بيئة تعليمية محفزة، تقلل من الضغط على الطلاب، وتتيح لهم الوقت الكافي للتفكير والتأمل والتعلم المتكامل، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أساليب التقييم لتشجيع التفكير النقدي والابتكار بدلاً من التركيز فقط على الدرجات.

