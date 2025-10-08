محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية



اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة التنقلات الجديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي شملت عددًا من القيادات التعليمية، حيث تضمنت نقل وتدوير بعض القيادات وتعديل تكليف آخرين، إلى جانب تصعيد عدد من الكفاءات الشابة، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة التطوير في المنظومة التعليمية.



وبحسب بيان صحفي، أكد محافظ الجيزة أن هذه الحركة جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، بهدف تحسين منظومة التعليم وضبط العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشددًا على أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام وتحسين جودة التعليم داخل مدارس المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن الحركة التي تم اعتمادها بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تضمنت ضخ دماء جديدة بنسبة ٢٣.٨٪ من القيادات التعليمية، وتدوير ١١.٩٪ بين مناصب المدير والوكيل، إلى جانب تصعيد ١٦.٦٪ من وكلاء الإدارات إلى مديري إدارات، بينما احتفظ ٤٧.٦٪ من القيادات بمواقعهم الحالية، تنفيذًا لسياسة التدوير الوظيفي وتجديد التكليف بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.



وشدد المهندس عادل النجار على أن اعتماد هذه الحركة يأتي اتساقًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، مؤكدًا أن اختيار القيادات تم وفقًا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء الجيزة وتحقق تطلعات أولياء الأمور.



كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة تسلّم القيادات الجديدة لمهامها ومباشرة عملها فورًا، مع متابعة انتظام العملية التعليمية، والمرور الميداني على المدارس بصفة مستمرة، لضمان سير العمل بكفاءة وانضباط وتحقيق أفضل أداء تعليمي داخل المحافظة.