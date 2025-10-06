موعد اختبارات شهر أكتوبر 2025 للطلاب.. التفاصيل كاملة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أول امتحان شهري للعام الدراسي 2025-2026 سيُعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار خطة الوزارة لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب منذ انطلاق العام الدراسي، ومتابعة تقدمهم بشكل دوري ومستمر في مختلف المواد الدراسية.

مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر 2025 من المقرر أن تنطلق يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، لتشمل جميع صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وسيتم تحديد الجداول الزمنية للاختبارات من قِبل الإدارات التعليمية بكل محافظة، مع الالتزام بالضوابط العامة التي وضعتها الوزارة لضمان سير الامتحانات بانضباط ودون أي معوقات.

تنظيم موحد على مستوى الإدارات التعليمية

أكدت الوزارة أن الامتحانات الشهرية لشهر أكتوبر 2025 ستُعقد على مستوى الإدارات التعليمية، وليس على مستوى كل مدرسة منفصلة.

