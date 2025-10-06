همت أبو كيلة: المعلم رسالة سامية وبناء العقول أساس المستقبل

تقدمت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التحية والتقدير لزملائها المعلمين، بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، والذي يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام.

وأكدت "أبو هميلة" أن المعلم يحمل أسمى الرسالات، لأن وظيفته تتجاوز مجرد نقل المعلومات، فهو يبني العقول ويغرس القيم الأخلاقية ويشكل الأجيال القادمة بالتربية والقدوة الحسنة، وهي مهمة سامية لا تقل أهمية عن رسالة الأنبياء في نشر العلم والمعرفة وبناء المجتمع الصالح، مما يجعل مهنته من أشرف المهن وأهمها على الإطلاق.

وتقدمت مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير لكل مُعلم ومُعلمة أضاءوا دروب المعرفة بإبداعهم، وسعوا بالعطاء إلى أبعد مدى، ليتركوا بصمة مؤثرة فى حياة الطلاب.

كما صرحت أن للمعلم دوراً رائداً في بناء الأجيال وتكوين الشخصية المصرية السوية، فهم حجر الأساس فى بناء الأجيال وتكوين مجتمع يسهم فى تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً لوطننا الحبيب، فالمعلمون يحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامي، بجانب سعيهم الدؤب لغرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا، كما أن المعلمون ينجزون العمل في جميع المواقف فهم جنود مجندة للصالح العام يعملون علي قلب رجل واحد من أجل مستقبل مصر.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعتز وتفتخر بجميع معلميها، وتثمن جهودهم المخلصة وبصمتهم المؤثرة فى مسيرة بناء جيل الغد.

