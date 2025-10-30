مدارس الجيزة تحتفي بالحضارة المصرية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح، اليوم الخميس، للحديث عن القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم الصروح الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن هذا الصرح العملاق أصبح رمزًا للفخر الوطني، وواجهة حضارية تُبرز عظمة التاريخ المصري الممتد لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن المتحف يقدم تجربة استثنائية تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة في عرض الكنوز الأثرية المصرية، مما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف عطية أن المديرية حرصت على أن تتضمن فقرات الإذاعة المدرسية اليوم تعريفًا شاملاً بدور المتحف المصري الكبير في حفظ التراث الإنساني، وإبراز مساهمة مصر في بناء الحضارة العالمية.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية مشاركة المدارس والطلاب في الفعاليات الثقافية والتوعوية المرتبطة بالمتحف، مؤكدًا أن محافظة الجيزة، بما تضمه من آثار ومواقع تاريخية، ستظل بوابة الحضارة المصرية إلى العالم، ومصدر إلهام للأجيال القادمة نحو التمسك بقيم الأصالة والاعتزاز بالهوية.



اقرأ أيضاً:

بالصور.. بهجة في مدارس القاهرة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير



شراكة بين جامعتي عين شمس والأمريكية لتقديم برنامج القيادة بالقطاع الصحي



لتنمية وعي الطلاب.. كلمة بطابور الصباح بالمعاهد الأزهرية عن المتحف الكبير