مدير تعليم القاهرة تشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة نفيسة

قامت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، بزيارة إلى مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية في جميع مدارس العاصمة للتعريف بالمتحف المصري الكبير وأهميته الثقافية والسياحية.

وكان في استقبالها جيهان عبد الرازق، مدير عام الإدارة، ومدير المدرسة، حيث تابعت الدكتورة همت فعاليات الإذاعة المدرسية التي تناولت الحديث عن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

وخلال كلمتها، أكدت مدير المديرية أن هذا الصرح العظيم يمثل فخرًا لكل مصري وأيقونة لحضارة مصر أمام العالم، مشيرة إلى أن المتحف سيكون مركزًا عالميًا للتاريخ والثقافة يربط الماضي بالحاضر، ويغرس في نفوس الأجيال الجديدة حب الوطن والاعتزاز بالهوية المصرية.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الحدث التاريخي، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، حيث تم تعميم كلمة بالإذاعة المدرسية بجميع المدارس لتعريف الطلاب بأهمية المتحف المصري الكبير ودوره في تعزيز الوعي الثقافي والانتماء الوطني.

كما أشادت مدير المديرية بما لمسته من انضباط داخل المدرسة والتزام في أداء المعلمين والطلاب، مؤكدة أهمية استمرار الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية التي تُسهم في تنمية وعي الطلاب بتاريخ مصر المجيد.



