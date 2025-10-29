أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الاشتراك في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات WorldSkills Egypt 2025، تمهيدًا لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في النسخة الثامنة والأربعين من مسابقة المهارات العالمية (WorldSkills)، والمقرر إقامتها في دولة الصين خلال شهر سبتمبر 2025.

وبحسب خطاب رسمي مرسل إلي المديريات التعليمية، تعد مسابقة WorldSkills واحدة من أكبر الفعاليات العالمية في مجال المهارات والتدريب الفني، حيث يتنافس فيها أكثر من 1500 متسابق من 65 دولة حول العالم في 62 تخصصًا مهنيًا وتقنيًا، منذ انطلاقها لأول مرة عام 1950.

وتهدف المسابقة إلى أن تكون منصة دولية للاعتراف بالمهارات وتعزيز قيم التميز والشفافية والعدالة والمساواة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:

إعلاء قيمة العمل والمهارة لدى الشباب.

تحفيزهم على خوض مجالات التعليم الفني والتدريب المهني بجدارة.

تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية ودعم التنوع والشمول.

وأكدت الوزارة أن مشاركتها تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته في المسابقات الوطنية السابقة التي نُظمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسسة محمود كمال (WorldSkills Egypt) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في ديسمبر 2020.

كما تستعد الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، للمشاركة في المسابقة العالمية بالصين 2026، بعد تأهيل الطلاب الفائزين في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات التي ستقام خلال العام الدراسي 2025/2026 بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

