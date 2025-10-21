كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب الصفين الأول الثانوي (بكالوريا عام) والثاني الثانوي العام.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (234) الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، بشأن تعديل بعض نصوص وأحكام القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024، والمتعلق بنظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوي العام.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بإعداد امتحانات شهر أكتوبر وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، وأن تُعقد الامتحانات ورقيًا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة.

كما أوضحت التعليمات أن يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية متكافئة على مستوى كل إدارة تعليمية، تحت إشراف موجه أول المادة، بحيث تغطي أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر، وتتضمن الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%، على أن تكون بنظام البوكليت المعمول به في امتحانات الثانوية العامة.

