كتب- أحمد الجندي:

أجرى اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة موسعة شملت عدداً من مدارس إدارتي الوراق وشمال الجيزة التعليميتين؛ للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وتفعيل التعليم الجاد داخل الفصول.

ففي إدارة الوراق التعليمية، تفقد "عطية" مدارس الاتحاد الوطني، الوفاء للتعليم الأساسي، عبد الله بن رواحة الإعدادية، وفاطمة الزهراء الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام اليوم الدراسي، وصعود الطلاب للفصول في أمان ونظام.

ووجّه بضرورة تفعيل سجل (26 قرائية) والاهتمام بأعمال النظافة العامة وصيانة الفصول ودهانها، مشددًا على رفع العلم وترديد القَسَم الوطني داخل كل فصل، تأكيدًا على الهوية والانتماء الوطني.

وخلال جولته، حرص وكيل الوزارة على حضور فسحة الطلاب؛ للتأكد من انضباطها وتواجد عدد كافٍ من المشرفين حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، مع التأكيد على تنظيمها لتجنب أي ازدحام أو فوضى. كما أوصى بتكثيف زيارات الموجهين الماليين والإداريين داخل المدارس لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري والمالي.

وفي إدارة شمال الجيزة التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدارس الاتحاد، مصطفى كامل حلمي، والتحرير الابتدائية، حيث شدد على تفعيل الحصص الدراسية بجدية ومتابعة أداء المعلمين لضمان تحقيق المستهدفات التعليمية.

وخلال الزيارة، وجَّه بإنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وعدم قيامه بالشرح داخل الفصل، مع التأكيد على صرف جميع مستحقاته المالية طبقًا للقواعد المنظمة.

وفي ختام جولته، أكد سعيد عطية أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير ومعالي المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، ودعم المتميزين ومحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بمحافظة الجيزة تسير بخطى ثابتة نحو الجودة والانضباط.

