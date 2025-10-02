صندوق تطوير التعليم: أنشطة لتعزيز قيم الانتماء والوعي المعرفي للطلاب

أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الأنشطة اللاصفية تمثل عنصرًا محوريًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركز على إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشارت «شرف» إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة شاملة للأنشطة اللاصفية من خلال مشروعاته المختلفة، وعلى رأسها معهد الكوزن المصري الياباني الذي يجمع بين الانضباط الياباني والنهج العلمي المصري.

وفي هذا الإطار، نظم المعهد رحلة تعليمية إلى المتحف الجيولوجي المصري بمشاركة 49 طالبًا من مختلف المراحل الدراسية، حيث اطلعوا على نماذج وقطع جيولوجية نادرة، وربطوا بين ما يتلقونه في المناهج الدراسية والتطبيقات العملية والبحثية.

وأضافت الأمين العام أن مثل هذه الأنشطة تعزز قيم الانتماء والوعي المعرفي، وتدعم النمو الاجتماعي والنفسي للطلاب، بجانب إكسابهم مهارات حياتية أساسية في التواصل والعمل الجماعي. وأكدت أن فلسفة الصندوق تقوم على تحقيق مفهوم «التعليم من أجل الحياة» وليس فقط «التعليم من أجل الشهادة».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، أن المعهد يولي اهتمامًا خاصًا بالرحلات العلمية والزيارات الميدانية، باعتبارها أداة رئيسية لتوسيع مدارك الطلاب وإكسابهم خبرات عملية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في البحث العلمي والتطوير الصناعي.

